Пожар произошел в Перемышльском районе

Около 9 утра 23 января в деревне Голодское произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь уничтожил хозяйственную постройку. Повреждены стены дома.

Из людей никто не пострадал. Причины пожара пока не называются.