В Калужской области жилой дом сгорел дотла

Во вторник, 23 января, в Дзержинском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области в вторник.

Около семи часов утра в деревне Меленке на улице Рассветной загорелся жилой дом. Пострадавших нет.

Как нам удалось выяснить, огонь полностью уничтожил двухэтажное строение и имущество в нем. Предположительно, причиной поажара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.