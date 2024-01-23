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Жилой дом сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.01.2024 09:46 0 202
Жилой дом сгорел в Калужской области

Около 7 утра во вторник, 23 января, в деревне Меленки Дзержинского района произошел пожар.

Огонь там уничтожил жилой дом на улице Рассветной.

От деревянного здания ничего не осталось. Из людей никто не пострадал.

Причины пожара пока устанавливаются.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.01.2024 09:46 0 202
Тэги: происшествие пожар мчс
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