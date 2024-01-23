Жилой дом сгорел в Калужской области

Около 7 утра во вторник, 23 января, в деревне Меленки Дзержинского района произошел пожар.

Огонь там уничтожил жилой дом на улице Рассветной.

От деревянного здания ничего не осталось. Из людей никто не пострадал.

Причины пожара пока устанавливаются.