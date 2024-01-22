В Калуге 75-летний водитель пострадал в ДТП

На окраине Калуги днем 21 января произошло ДТП. Подробности о происшествии в понедельник сообщили в полиции.

На улице Малой Лесной 75-летний мужчина за рулем «Лады Калина» ехал от Тихоновой Пустыни к Муратовскому Щебзаводу и у дома №18 не справился с управлением. Машина вылетела с дороги.

Пенсионера с травмами доставили в больницу.