Под Калугой КамАЗ врезался в две легковушки, пострадал ребенок

Два человека пострадали в столкновении трех автомобилей на дороге Калуга – Перемышль 19 января. Подробности об этом происшествии в понедельник рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 50-летний водитель КамАЗа ехал со стороны Перемышля, не соблюдал дистанцию и врезался в попутные «Жигули» и «Дэу Матиз».

В больницу попали 54-летний водитель «Жигулей» и 14-летняя девочка из «Матиза».