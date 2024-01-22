В Калуге исчез лыжник

В деревне Лихун на окраине Калуги пропал 41-летний Олег Горшков.

Еще 19 января он ушел кататься на лыжах и не вернулся, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На мужчине были серо-синяя куртка, синяя толстовка, черные брюки, черные лыжные ботинки.

Он уехал на черно-белых лыжах с черным рюкзаком.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.