В Калуге маршрутка столкнулась с троллейбусом

Утром в понедельник, 22 января, ДТП с общественным транспортом произошло на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта в Калуге.

По предварительным данным, водитель маршрутки №29 двигался в сторону вокзала и врезался в попутный троллейбус. Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Из-за этой аварии движение по улице Карла Либкнехта со стороны Грабцевского шоссе практически остановилось. Пробка растянулась до площади Маяковского.