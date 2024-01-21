В Калуге окна в больничных палатах утепляют матрасами

В инфекционной больнице Калуги от сквозняков в палатах решили применить ноу-хау: поролоновый матрас.

В воскресенье, 21 января, Олеся Артемова, написала губернатору Калужской области о весьма своеобразном способе обогрева палат в больнице.

- Положили в палате холод окна закрыты матрасами дует от окна ужасно как на улице, как тут лежать? – рассказала Олеся Артемова. -За ночь будет воспаление лёгких. Что делать нам, палат у них нет других!

В министерстве здравоохранения Калужской области признали, что такой способ действительно применяется.

- К сожалению, из окон дует из-за технологического нарушения установки, поэтому они закрыты матрасами, в этом году планируется устранить этот дефект, - пообещали специалисты регионального минздрава. - Температура в палате не опускается ниже нормы (20 градусов).

Кроме этого, в минздраве заверили, что в такие палаты выдаются дополнительные одеяла и обогреватели. Инфекционная больница в Калуге на Грабцевском шоссе была построена в 2003 году, в 2021-м к ней пристроены корпуса ковидного госпиталя.

Из сообщения не понятно, идет ли речь о старых корпусах или о новых. В любом случае, минздрав пообещал:

- При первой же возможности вас переведут в другую палату, руководство больницы приносит извинения за доставленные неудобства.