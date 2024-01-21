В Калуге трактор коммунальщиков застрял в сугробе

Ночная работа с субботы на воскресенье по расчистке улицы от снега не задалась для одного из работников коммунальных служб.

Видео безуспешных попыток вырваться из снежного плена прислала в воскресенье, 21 января, наша подписчица.

- Маленький трактор на гусеничном ходу (нам в редакции показалось, что трактор все же колесный Ред), с жутким грохотом пытавшийся расчистить дворы, застрял в снежной каше, перегородив почти проезд по улице Алексеевская, - объяснила автор видео, Ирина.

- Пытаясь выбраться, трактор бил копытом (зачеркнуто) ковшом со страшным грохотом. При этом цеплялся ковшом за леерное ограждение и вырвал его.

В финале видео видно, как тракторист выходит из своего железного коня, грустно смотрит под колеса, плюёт с досады и уходит из кадра.

Как трактору удалось все же одолеть снег история умалчивает, но к утру машины уже не было.