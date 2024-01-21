В Калужской области на одну баню стало меньше

В воскресенье, 21 января, в Дзержинском районе в очередной раз сгорела баня.

Сигнал о пожаре службы МЧС получили в четверть четвёртого утра. В деревне Каравай полыхнула банька. Здание потушили, пострадавших нет, - сообщают оперативные службы области.

Бани на улице Центральная в деревне Каравай горят периодически. В марте 2021 года, так же ночью, пожарным пришлось выезжать по этому же адресу. Тогда вместе с баней горел и расположенный рядом склад.