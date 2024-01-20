Убегавший браконьер попал в ДТП в калужском лесу

Мужчину задержали в Медынском районе. Сейчас ведется расследование уголовного дела, сообщили 20 января в Минприроды Калужской области.

Браконьер застрелил оленя. Тушу он успел погрузить в машину, но далеко не уехал, попав в аварию, когда его преследовал сотрудник охотничьего хозяйства.

- Оружие, из которого был убит олень, патроны и гильзы изъяты и направлены на экспертизу, - заявили в Минприроды.

Ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.