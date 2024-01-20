62-летний мужчина погиб при пожаре в Калужской области

В ночь на 20 января в деревне Космачево Людиновского района сгорел жилой дом на улице Покровской.

На месте происшествия обнаружено тело владельца дома – 62-летнего мужчины.

Огонь почти ничего не оставил от дома. Сгорела постройка и все вещи.

На месте работают эксперты. Причины пожара устанавливаются, рассказали нам в МЧС.

UPD. Пожар произошел из-за неисправной печки, рассказали в Следственном комитете.