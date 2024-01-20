Жилой дом сгорел ночью в Калужской области

В ночь на субботу, 20 января, в деревне Космачево Людиновского района произошел пожар.

На улице Покровской сгорел частный жилой дом.

Огонь полностью уничтожил деревянную постройку.

По данным МЧС, пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.