В Калужской области пожар полностью уничтожил квартиру

В пятницу, 19 января, в Малоярославецком районе Калужской области загорелся двухквартирный жилой дом.

Пламя объяло здание около 4 часов утра. Все жильцы здоровы и их здоровью ничего не угрожает.

Огонь полностью уничтожил квартиру №1, а в квартире №2 сгорело имущество.

Причина пожара устанавливается.