В Калужской области сгорел жилой дом

В четверг, 18 января, в Тарусском районе загорелся жилой дом, сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Пожар произошел в деревне Ладыжино. Никто не пострадал.

Огонь обуглил стены на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, дом загорелся из-за нарушения правил безопасности при использовании печей.