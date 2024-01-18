Огонь уничтожил жилой дом в Калужской области

Около 10 утра в четверг, 18 января, пожар произошел в деревне Шершнево Барятинского района.

Там огонь уничтожил частный жилой дом на улице Озерной, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Из людей никто не пострадал. О причинах пожара пока ничего не говорится.