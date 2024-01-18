Число погибших в аварии на калужской трассе увеличилось до трех

В больнице умер водитель «Ниссана Альмера», который выехал на встречную полосу и врезался в фуру на трассе М3 «Украина» днем 18 января. Авария произошла в Сухиничском районе.

Изначально сообщалось о гибели двух пассажиров легковушки.

В больницу также попала шестилетняя девочка, ехавшая в «Ниссане». Врачи оказывают ей помощь.