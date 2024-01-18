Летевший в Калугу самолет отправили в Москву из-за метели

Накрывшая Калугу метель повлияла на работу аэропорта.

Самолет из Минеральных Вод вместо Калуги отправили в Москву, он уже приземлился во Внуково.

Этот же борт должен был доставить пассажиров из Калуги в Санкт-Петербург. Рейс задерживается на неопределенное время.

Вечером 18 января из Калуги также должен отправиться самолет в Минск. О судьбе этого рейса пока ничего не сообщается.