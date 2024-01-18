Два человека погибли в столкновении «Ниссана» и фуры в Калужской области

Около 12:00 в четверг, 18 января, смертельная авария произошла на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе.

Недалеко от поворота на поселок Середейский водитель легкового «Ниссана» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик КамАЗ.

Погибли два человека, еще двое, среди которых ребенок, получили травмы.

Движение по трассе пока перекрыто, на месте работают оперативные службы. Объезд организован через 250 и 258 километры, сообщили в полиции.

UPD. Число погибших выросло до трех.