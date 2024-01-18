В Калуге водитель автобуса сбил пешехода, оттащил его с дороги и скрылся

В четверг, 18 января, стали известны подробности о ДТП с пешеходом на улице Ленина, которое произошло 15 января.

71-летний водитель рейсового автобуса «Калуга - Куровской» недалеко от вокзала сбил 59-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, оттащил его с дорог и уехал.

Скорую помощь вызвали очевидцы. У пострадавшего тяжелые травмы.

Сейчас ведется расследование.