Пьяный калужанин обстрелял автобус

В Калуге 40-летний местный житель выстрелил в автобус №2. Об инциденте рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области в четверг, 18 января.

Мужчину задержали 17 января. По версии следствия, пьяный калужанин вышел из общественного транспорта на улице Московской. Он остановился недалеко от автобуса и выстрелил в водительскую дверь, а после этого убежал.

Полицию вызвал очевидец. Дебошира поймали на одной из остановок областного центра.

Судя по данным источника, калужанин стрелял из пневмата. Его у мужчины забрали.

Уголовное дело направили в суд. За последнее время в Калуге обстреляли пять автобусов.