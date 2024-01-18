Стали известны причины ДТП в центре Калуги

Около 7 утра 17 января на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской в Калуге столкнулись «Хендай Солярис» и «Киа Спектра». Причины аварии в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Хендая» поворачивал налево и не пропустил «Киа», двигавшийся со стороны площади Победы.

Травмы получила 48-летняя пассажирка «Хендая», ее отвезли в больницу.