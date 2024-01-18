Два человека пострадали в массовом ДТП в Калужской области

Вечером 17 января очередная авария произошла на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе. Подробности нам сообщили в полиции.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Дэу Нексии» двигался со стороны Калуги, неправильно выбрал скорость и врезался в стоящие «Фольксваген Кадди» и «Шкоду Октавия».

Травмы получил 55-летний водитель «Фольксвагена» и 63-летняя пассажирка «Дэу».