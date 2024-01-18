Массовое ДТП произошло на трассе в Калужской области

Около 21:30 в среду, 17 января, на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе столкнулись три машины.

Недалеко от деревни Пузановка разбились «Фольскваген», «Дэу» и «Шкода».

Пострадали как минимум два человека. Точные обстоятельства устанавливаются.