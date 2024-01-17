В Калуге обстреляли пять автобусов и троллейбусов

В Калуге участились случаи стрельбы из пневматического оружия по автобусам и троллейбусам.

За последнее время произошло пять таких инцидентов, рассказали нам 17 января в «Управлении Калужского троллейбуса». Последний – 11 января на Московской площади. Кто-то стрелял в автобус №2.

До этого хулиганы повредили троллейбусы и автобусы на улицах Салтыкова-Щедрина, Телевизионной, Московской и Кубяка. Из людей никто не пострадал.

По информации УКТ, на данный момент задержан один подозреваемый, который из пневматического пистолета стрелял на улице Московской. Мужчине 40 лет. Ведется расследование.