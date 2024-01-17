Водителя фуры, по вине которого погиб человек, арестовали на два месяца

Ранее мы сообщали о массовом ДТП в Сухиничском районе. 9 января мужчина, управляя фурой «Рено», вылетел на встречку и врезался в «Хендай», водитель которого умер от полученных травм.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что 35-летнего виновника аварии задержали.

По решению суда мужчина пробудет в СИЗО два месяца.