Авария заблокировала въезд в Калугу

Днем в среду, 17 января, въезд в Калугу со стороны трассы М3 «Украина» оказался заблокирован из-за ДТП.

Авария произошла в районе поворота на Воротынск.

Пробка растянулась уже на три километра. Машины стоят почти до развязки с Киевской трассой.

По сообщению очевидцев, участниками ДТП стали легковой автомобиль и грузовик. Точные обстоятельства устанавливаются.