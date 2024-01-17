В аварии на пересечении улиц Тульской и Степана Разина пострадала женщина

Ранее мы сообщали о ДТП на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина.



Как нам удалось выяснить, при столкновении «Киа» и «Хендая» травмы получила женщина. На данный момент ее личность устанавливается.



Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Софья Фирсова, Фото: ГУ МЧС по Калужской области Опубликовано: 17.01.2024 12:17 812