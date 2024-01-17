«Ситроен» вылетел в кювет на дороге Калуга – Вязьма

Авария в Бабынинском районе произошла в 5 утра 16 января.

По предварительным данным, 53-летний водитель «Ситроена» не справился с управлением недалеко от села Утешево.

Машина съехала в кювет.

Травмы получила 45-летняя пассажирка легковушки. Помощь ей оказали на месте, рассказали в среду в управлении ГИБДД по Калужской области.