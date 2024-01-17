Стали известны подробности о ДТП с перевернувшейся фурой в Калужской области

Как мы уже рассказывали, вечером 16 января на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе перевернулся грузовик.

Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

36-летний водитель фуры «Ивеко» ехал в сторону Калуги. Недалеко от деревни Уколово он не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Врачи оказали помощь автомобилисту на месте аварии.