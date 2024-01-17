Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Статьи Медсправочник Новый год

В Калуге еще одно ДТП произошло на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2024 08:55 4 648
В Калуге еще одно ДТП произошло на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина

Около 7 утра в среду, 17 января, на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге произошло очередное ДТП.

Там столкнулись «Киа Спектра» и «Хендай Солярис». Пострадал один человек.

Этот перекресток является одним из самых аварийных в городе. Машины разбиваются там постоянно.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2024 08:55 4 648
Тэги: дтп происшествие
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новикомбанк поддержал одаренных детей Воронежской области
Новикомбанк начал выдавать льготную ипотеку работникам ОПК по программе «Дальневосточная ипотека»
Новикомбанк заключил договоры на 27 млрд рублей в рамках кластерной инвестиционной платформы
Новикомбанк представил новые категории повышенного кешбэка
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
ХПВХ: свойства материала
Как собрать недорогой игровой компьютер
Область применения отрезных кругов 350 по металлу

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru