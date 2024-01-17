В Калуге еще одно ДТП произошло на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина

Около 7 утра в среду, 17 января, на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге произошло очередное ДТП.

Там столкнулись «Киа Спектра» и «Хендай Солярис». Пострадал один человек.

Этот перекресток является одним из самых аварийных в городе. Машины разбиваются там постоянно.