Фура перевернулась на трассе в Калужской области

Около 21:00 во вторник, 16 января, на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе перевернулся грузовик «Ивеко».

Авария произошла недалеко от деревни Уколово.

По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и съехал с дороги.

Травмы получил сам автомобилист. Информация о его состоянии уточняется.