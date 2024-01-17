Жилой дом сгорел в Юхновском районе

Вечером во вторник, 16 января, в деревне Рыляки Юхновского района произошел пожар.

Огонь уничтожил частный жилой дом на улице Варшавской, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

В результате происшествия нет пострадавших. Причины пожара пока не назвали.