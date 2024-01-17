Дача сгорела в Калужской области

Около 17:15 во вторник, 16 января, в деревне Мостовка Людиновского района произошел пожар.

На улице Центральной сгорел дом, который владельцы использовали в качестве дачи.

Из людей никто не пострадал, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины пожара устанавливаются.