В Калужской области за гибель рабочего в карьере судят главного инженера

В Ферзиковском районе под суд попал 63-летний главный инженер местной частной компании. По версии следствия, именно он виновен в гибели 42-летнего рабочего.

Трагедия произошла в марте прошлого года. Тогда рабочий упал с высоты дробильной установки в котлован. Мужчина умер в больнице.

Как сообщили 16 января в прокуратуре, не был проведен надлежащий инструктаж, также у погибшего не было специальной экипировки.

Главному инженеру грозит до четырех лет лишения свободы.