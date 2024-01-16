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В Калужской области ДТП с погибшей сотрудницей Минприроды устроил водитель без прав

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2024 14:37 2 1359
В Калужской области ДТП с погибшей сотрудницей Минприроды устроил водитель без прав

Районный суд в Сухиничах на два месяца отправил под арест 23-летнего мужчину из Наро-Фоминска, который 13 января на трассе М3 «Украина» за рулем «Мицубиси» выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле Ниву».

В этой аварии погибла 57-летняя сотрудница министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.  Пострадали пять человек, среди которых двое маленьких детей.

На судебном заседании выяснилось, что подозреваемый ехал без водительского удостоверения. Ранее он уже не раз попадался на нарушении Правил дорожного движения.

Вечером 13 января мужчина допустил «преступную самонадеянность и небрежность», заявили в объединенной пресс-службе судов региона.

По уголовной статье подозреваемому грозит от 5 до 12 лет колонии.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2024 14:37 2 1359
Тэги: дтп происшествие
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