В Калужской области ДТП с погибшей сотрудницей Минприроды устроил водитель без прав

Районный суд в Сухиничах на два месяца отправил под арест 23-летнего мужчину из Наро-Фоминска, который 13 января на трассе М3 «Украина» за рулем «Мицубиси» выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле Ниву».
В этой аварии погибла 57-летняя сотрудница министерства природных ресурсов и экологии Калужской области. Пострадали пять человек, среди которых двое маленьких детей.
На судебном заседании выяснилось, что подозреваемый ехал без водительского удостоверения. Ранее он уже не раз попадался на нарушении Правил дорожного движения.
Вечером 13 января мужчина допустил «преступную самонадеянность и небрежность», заявили в объединенной пресс-службе судов региона.
По уголовной статье подозреваемому грозит от 5 до 12 лет колонии.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.