В Калуге «Пазик» сбил пешехода на улице Ленина

Около 12:00 15 января на улице Ленина в Калуге рядом с железнодорожным вокзалом сбили пешехода.

По предварительным данным, 71-летний водитель «Пазика» ехал со стороны улицы Билибина и сбил 59-летнего мужчину, который переходил проезжую часть не по переходу.

Пострадавшего с травмами отвезли в больницу, рассказали нам в ГИБДД.