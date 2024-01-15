При столкновении «Шкоды» и «Шевроле» в Калуге пострадал 8-летний мальчик

Ранее мы писали об аварии на улице Калужского ополчения. Вечером 14 января там столкнулись «Шкода» и «Шевроле».

Как нам удалось выяснить, в аварии пострадали два человека.

У 40-летнего водителя «Шкоды» сотрясение головного мозга. Также пострадал 8-летний пассажир автомобиля. Его осмотрели медики.

Оба пострадавших от госпитализации отказались.