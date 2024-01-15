Три человека пострадали в столкновении «Жигулей» и «Опеля» в Калужской области

В аварии на улице Воровского в Кирове утром 14 января пострадали три человека, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель «Жигулей» не учел погодные условия, выехал на встречную полосу и врезался в «Опель Зафира».

Пострадал сам водитель «Жигулей», а также его пассажиры – 69-летняя женщина и 72-летний мужчина.