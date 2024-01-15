В Калужской области девушка пострадала в съехавшем с дороги «Киа»

25-летняя девушка получила травмы в ДТП, которое произошло днем 13 января в Мосальске на улице Калужской.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Киа Рио» не учел погодные условия и съехал в левый кювет.

Пострадавшую пассажирку доставили в больницу.