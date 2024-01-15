В Калуге пьяная женщина везла троих детей и устроила ДТП

Калужская полиция сообщила подробности о ДТП на Восточном проезде, которое произошло вечером 14 января.

По предварительным данным, пьяная 37-летняя женщина за рулем «Пежо 206» ехала в сторону улицы Болдина, в районе дома №4 по улице Восточной не справилась с управлением и врезалась в грузовую «Газель».

В легковушке ехали трое детей. Все они получили травмы.

Калужанке грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.