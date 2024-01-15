Сотрудница калужского Минприроды погибла в ДТП

Сотрудница министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Елена Федорова погибла в ДТП.

Авария произошла 13 января, сообщил в понедельник министр Владимир Жипа.

Федоровой было 57 лет.

- В сфере охраны и использования объектов животного мира она проработала более 15 лет, - рассказал министр.