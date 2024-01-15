В Калуге водитель сбил женщину на переходе и скрылся

Около 7:30 утра в понедельник, 15 января, на улице Малоярославецкой в Калуге сбили женщину.

Некий водитель ехал со стороны улицы Кибальчича и у дома №14 сбил 42-летнюю калужанку, а потом скрылся с места происшествия.

Виновника сейчас ищут. Пострадавшей женщине оказали помощь прибывшие медики.