«По школе ходят полиция с собакой и пожарные»: в Калуге опять сообщили о бомбе

В понедельник, 15 января, калужане стали сообщать об эвакуации в школе № 13 в Веснушках.

– По школе ходят полиция с собакой и пожарные, – сообщили взволнованные родители. – На второй и третий этаж не пускают.

– Говорят, что поступил звонок в МЧС, – рассказал другой калужанин. – Первый класс не пускали. МЧС вели проверку здания. В чём именно причина, не знаю.

Ситуацию прокомментировали в министерства образования Калужской области.

– До начала занятий был звонок о минировании, – пояснил нам помощник министра образования Калужской области Михаил Морозов. – Эвакуация не понадобилась. Здания школы были оперативно проверены. Сейчас занятия идут в обычном режиме.