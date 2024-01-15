«Пежо» и «Газель» разбились в Калуге

Около 20:00 в воскресенье, 14 января, на улице Восточной в Калуге произошло ДТП.

Там столкнулись легковой автомобиль «Пежо» и грузовая «Газель».

По предварительным данным, пострадали несколько человек. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства.