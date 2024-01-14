В Калужской области «Жигули» и «Опель» решили выяснить, кто крепче

В первой половине дня воскресенья, 14 января в Кирове Калужской области лоб в лоб столкнулись «Опель Зафира» и автомобиль ВАЗ-2107.

Советский автопром проиграл. «Жигули» смяло гораздо сильнее, нежели «Опель».

По сообщению МЧС, в результате ДТП на улице Воровского в Кирове есть пострадавшие. На место выезжала карета скорой медицинской помощи.