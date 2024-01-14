В Калужской области прямо на трассе сгорел автомобиль

В Людиновском районе, на 72-м километре автодороги Людиново – Киров ранним утром воскресенья, 14 января, вспыхнул легковой автомобиль.

Объятую пламенем легковушку пытались потушить пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области.

К сожалению, авто сгорела до тла, но к счастью обошлось без жертв и пострадавших.