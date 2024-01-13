Жуткое ДТП в Калужской области: погибла женщина, пострадали двое детей и трое взрослых

Смертельная авария произошла около 19:00 в субботу, 13 января, на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе.

По предварительным данным полиции, недалеко от деревни Высокое 23-летний водитель «Мицубиси Галант» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле Ниву».

Погибла пассажирка «Шевроле Нивы».

В больницу попали пять человек: водитель и два пассажира «Мицубиси», а также дети пяти и семи лет из «Шевроле Нивы».

На месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства.