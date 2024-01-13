В Калужской области четыре человека пострадали в ДТП

Около 18:00 в пятницу, 12 января, на трассе А130 в Износковском районе столкнулись «Хендай Туксон» и «Рено Дастер».

По предварительной информации, 74-летняя женщина за рулем «Хендая» двигалась со стороны Москвы, выехала на встречную полосу и врезалась в «Рено».

В больницу попали четыре человека: предполагаемая виновница, ее 85-летний пассажир, 54-летний водитель и 51-летний пассажир из «Рено».