Пропавший в Калужской области мальчик ночью вернулся домой

В деревне Дешовки Козельского района нашелся живым 14-летний мальчик, о пропаже которого сообщалось вечером 12 января.

Около полуночи он сам вернулся домой, рассказали местные жители.

Где он был и почему не выходил на связь, пока не уточняется.